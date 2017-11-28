Die Antwoord помогут Скейтистану скейтбордами

YouTube / Canvas

Музыкальная группа Die Antwoord совместно с южноафриканским фотографом Роджером Балленом создали коллекцию скейтбордов для помощи фонду «Скейтистан» (Skateistan). Видеопрезентация линейки опубликована на YouTube-канале Canvas.

Запуск коллекции прошел в Амстердаме. 20 процентов средств от продажи досок будут переданы в фонд, помогающий жителям Йоханнесбурга (ЮАР) освоить скейтборд.

Роджер Баллен — южноафриканский фотограф, чей альбом Outland на этой неделе вышел в английском издательстве Phaidon. Он снимает маргиналов — бомжей, пьяниц, душевнобольных, тем самым показывая хрупкость человеческого бытия. И очень просит, наконец, прекратить сравнивать его с великой Дианой Арбус.

Группа Die Antwoord образована в 2008 году в Кейптауне. Вокальные партии исполняют Уоткин Тюдор Джонс (Ninja) и Йоланди Виссер. Die Antwoord являются представителями образованного ими самими стиля zef-rap — смеси хип-хопа и рейва. Группа получила популярность в 2009 году благодаря клипу на песню Enter the Ninja.