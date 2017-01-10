Новым лицом Alexander Wang стал солист Die Antwoord

Новым лицом модного бренда Alexander Wang стал солист южноафриканской группы Die Antwoord Уоткин Тюдор Джонс, более известный под псевдонимом Ninja. Об этом сообщает Harper's Bazaar.

Он принял участие в рекламной кампании марки, главной темой которой стала вечеринка. Авторы снимков — фотографы Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин.

Компания Alexander Wang — производитель одежды и аксессуаров класса люкс для мужчин и женщин. Основана в 2005 году американским модельером Александром Вонгом. Изначально он занимал пост креативного директора марки, а в июне 2016 года возглавил фирму.

Группа Die Antwoord была образована в 2008 году в Кейптауне. Вокальные партии исполняют Уоткин Тюдор Джонс (Ninja) и Йоланди Виссер. Die Antwoord являются представителями образованного ими самими стиля zef-rap — смеси хип-хопа и рейва. Группа набрала популярность в 2009 году благодаря клипу на песню «Enter the Ninja».