Россиянка описала цены в санаториях на родине словами «давно не пенсионные»

Российская тревел-блогерша описала цены в санаториях на родине словами «давно не пенсионные». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Хитрый турист» на платформе «Дзен».

Она отметила, что в последнее время лечебно-профилактические учреждения стали модным местом отдыха среди людей старше 35 лет. «Еще лет пять назад слово "санаторий" у многих вызывало одну и ту же картинку. Тихий холл с фикусом, компот по расписанию и люди, которые спорят у кабинета процедур. Но все изменилось», — пишет автор блога. По ее словам, сегодня в санаториях все чаще можно встретить молодых людей с ноутбуками, семейные пары с маленькими детьми и уставших жителей мегаполисов.

Тревел-блогерша подчеркнула, что они нужны россиянам не столько для того, чтобы «подлечиться», сколько для перезагрузки. Раньше эта категория людей выбирала для таких целей вылазки в Турцию, Таиланд или Европу. «Причем цены там уже давно не "пенсионные". За хороший санаторий сегодня спокойно просят от 190–200 тысяч рублей за 10 дней на двоих. И номера раскупают заранее», — подчеркнула россиянка, добавив, что люди готовы платить за такой отдых в связи с сильной усталостью и постепенным обновлением отечественных лечебно-профилактических учреждений.

Ранее соотечественница описала отдых в санатории Нальчика фразой «лечение с риском для здо­ровья». По ее словам, условия были скудными.