Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:30, 11 июня 2026Путешествия

Россиянка описала цены в санаториях на родине словами «давно не пенсионные»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Российская тревел-блогерша описала цены в санаториях на родине словами «давно не пенсионные». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Хитрый турист» на платформе «Дзен».

Она отметила, что в последнее время лечебно-профилактические учреждения стали модным местом отдыха среди людей старше 35 лет. «Еще лет пять назад слово "санаторий" у многих вызывало одну и ту же картинку. Тихий холл с фикусом, компот по расписанию и люди, которые спорят у кабинета процедур. Но все изменилось», — пишет автор блога. По ее словам, сегодня в санаториях все чаще можно встретить молодых людей с ноутбуками, семейные пары с маленькими детьми и уставших жителей мегаполисов.

Материалы по теме:
Куда поехать на море в сентябре 2026 года? Лучшие направления для пляжного отдыха в России и за границей
Куда поехать на море в сентябре 2026 года?Лучшие направления для пляжного отдыха в России и за границей
27 февраля 2026
Куда поехать в августе 2026 года? Недорогие пляжные направления в России и других странах
Куда поехать в августе 2026 года?Недорогие пляжные направления в России и других странах
2 марта 2026

Тревел-блогерша подчеркнула, что они нужны россиянам не столько для того, чтобы «подлечиться», сколько для перезагрузки. Раньше эта категория людей выбирала для таких целей вылазки в Турцию, Таиланд или Европу. «Причем цены там уже давно не "пенсионные". За хороший санаторий сегодня спокойно просят от 190–200 тысяч рублей за 10 дней на двоих. И номера раскупают заранее», — подчеркнула россиянка, добавив, что люди готовы платить за такой отдых в связи с сильной усталостью и постепенным обновлением отечественных лечебно-профилактических учреждений.

Ранее соотечественница описала отдых в санатории Нальчика фразой «лечение с риском для здо­ровья». По ее словам, условия были скудными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США и Иран начали боевые действия в районе Персидского залива. Перед этим Трамп и Пентагон анонсировали мощные удары

    В Иране прокомментировали заявление Трампа о разговоре с Тегераном

    Иран атаковал американские базы на Ближнем Востоке

    В российском регионе обломки беспилотника попали в многоэтажку

    Россиянка описала цены в санаториях на родине словами «давно не пенсионные»

    Хирург установил скрытые камеры по всей больнице и следил за раздевавшимися пациентками

    Трамп назвал число выпущенных по Ирану ракет Tomahawk

    Стало известно о погибших в результате атаки США на Иран

    Выявлены опасные причины досадных пробуждений между двумя и четырьмя часами ночи

    Трамп рассказал о просьбе от иранских чиновников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok