Россиянка описала отдых в санатории Нальчика фразой «лечение с риском для здо­ровья»

Алина Черненко

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Россиянка побывала в санатории в Кабардино-Балкарии и описала его фразой «лечение с риском для здо­ровья». Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читательница издания пояснила, что она отдыхала в санатории «Вершина» в Нальчике в начале сентября. По ее словам, он был скудный во всем.

«Кондиционера нет. Фена и зеркал тоже (только в ванной). На окнах — где-то жалюзи, где-то шторы, где-то тюль. Так как в окна светит яркое солнце, я спасалась, повесив пододеяльник на веревку на балконе», — пожаловалась автор отзыва, добавив, что за период отдыха поменяли белье и пропылесосили номер только один раз.

Россиянка также была не в восторге от однообразного питания в столовой. «Гарнир — в основном макароны и рис. Гречку выдают только как диетическое блюдо. Сыр чаще всего колбасный. Кефир есть не каждый день», — возмутилась она.

Кроме того, отдыхающей не понравились условия в процедурных кабинетах. Разовых пеленок там не было, на кушетках все лежали на общих подушке и простыне, а у ванн отсутствовали поручни.

«В помещении лечебных ванн нет противоскользящих ковриков, полотенец для ног. Но висит объявление: "В случае падения посетителей администрация ответственности не несет"», — поделилась соотечественница.

Ранее россиянин отдохнул с семьей в белорусском санатории и описал свой опыт фразой «назад в прошлое за большие деньги». Мужчина удивился, что каждый прием пищи там проходил по жестко определенному расписанию, а сотрудницы пристально наблюдали за гостями.

