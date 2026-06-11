Хирург установил скрытые камеры по всей больнице и следил за раздевавшимися пациентками

В Канаде хирург установил скрытые камеры по всей больнице и семь лет следил за пациентками

В Канаде пластического хирурга Мартина Джугенбурга обязали выплатить 22,5 миллиона канадских долларов (1,2 миллиарда рублей) за то, что он семь лет тайно следил за пациентками. Об этом сообщает People.

Как стало известно следствию, врач установил по всей больнице скрытые камеры: в зонах приема и ожидания, коридорах, комнате для персонала, кабинетах для консультаций и инъекций, операционных и послеоперационных палатах. Запись велась круглосуточно, и Джугенбург мог посмотреть ее с телефона в любой момент. По словам судьи, врач никогда не предупреждал пациентов о камерах, хотя тем часто приходилось раздеваться в кабинетах.

Джугенбурга разоблачили сотрудники Канадской телерадиовещательной корпорации (CBC). В 2018 году они провели расследование и выяснили, что врач снимал пациентов с 2012 по 2019 год. На основе этих материалов две женщины, которые увеличивали у Джугенбурга грудь, подали на него в суд. Тогда мужчина заявил, что камеры были нужны для обеспечения безопасности, и не выказал никакого раскаяния.

Ранее сообщалось, что в штате Мичиган, США, врача приговорили к тюремному сроку за тайную съемку обнаженных женщин. Он снимал их в бассейне, а также установил скрытые камеры в палатах тех больниц, где работал.