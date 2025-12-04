Врач тайно снимал девочек и женщин в бассейне и палатах больницы

В США врач тайно снимал женщин в палатах и своем доме и попался из-за своей жены

В штате Мичиган, США, врача приговорили к тюремному сроку за тайную съемку обнаженных женщин. Об этом сообщает CBS News.

42-летний Умайр Эджаз попался из-за жены. Она рассказала сотрудникам полиции, что мужчина установил в доме скрытые камеры и записывал на видео все, что делали она, их дочери и другие родственницы.

При обыске у Эджаза нашли шесть компьютеров, четыре мобильных телефона и 15 внешних накопителей. На всех устройствах хранились видео с участием не только членов его семьи, но и незнакомых девочек и женщин. Он снимал их в бассейне, а также установил скрытые камеры в палатах тех больниц, где работал.

Три пострадавшие пациентки Эджаза подали на него в суд. Они заявили, что врач домогался их и записывал это на видео. На Эджаза и раньше жаловались руководству больницы, однако оно не принимало никаких мер.

Мужчина не признал себя виновным. Тем не менее его приговорили лишению свободы на срок не менее 35 лет.

Ранее сообщалось, что в США армейского гинеколога обвинили в домогательствах и тайной съемки на видео голых пациенток во время осмотров. Согласно их искам, врач заставлял их оголять грудь и неподобающим образом прикасался к их гениталиям.

