Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:00, 4 декабря 2025Из жизни

Врач тайно снимал девочек и женщин в бассейне и палатах больницы

В США врач тайно снимал женщин в палатах и своем доме и попался из-за своей жены
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Oakland County Sheriff's Office

В штате Мичиган, США, врача приговорили к тюремному сроку за тайную съемку обнаженных женщин. Об этом сообщает CBS News.

42-летний Умайр Эджаз попался из-за жены. Она рассказала сотрудникам полиции, что мужчина установил в доме скрытые камеры и записывал на видео все, что делали она, их дочери и другие родственницы.

При обыске у Эджаза нашли шесть компьютеров, четыре мобильных телефона и 15 внешних накопителей. На всех устройствах хранились видео с участием не только членов его семьи, но и незнакомых девочек и женщин. Он снимал их в бассейне, а также установил скрытые камеры в палатах тех больниц, где работал.

Материалы по теме:
«Платье оказалось вокруг шеи, а колготки спущены до колен» История врача, который боялся оскорбить пациентов при осмотре
«Платье оказалось вокруг шеи, а колготки спущены до колен»История врача, который боялся оскорбить пациентов при осмотре
12 сентября 2021
«Он использовал мою мать, когда она была уязвимее всего» Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
«Он использовал мою мать, когда она была уязвимее всего»Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
20 марта 2019

Три пострадавшие пациентки Эджаза подали на него в суд. Они заявили, что врач домогался их и записывал это на видео. На Эджаза и раньше жаловались руководству больницы, однако оно не принимало никаких мер.

Мужчина не признал себя виновным. Тем не менее его приговорили лишению свободы на срок не менее 35 лет.

Ранее сообщалось, что в США армейского гинеколога обвинили в домогательствах и тайной съемки на видео голых пациенток во время осмотров. Согласно их искам, врач заставлял их оголять грудь и неподобающим образом прикасался к их гениталиям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет Москва — Пхукет подал сигнал бедствия из-за горящего двигателя. Борт с 412 пассажирами час кружил перед аварийной посадкой

    Итальянских наемников пригласили провести уроки в школах Украины

    В США заявили о моральной победе над Украиной

    В Китае скопировали немецкого «Боксера»

    У НАТО не оказалось плана «Б» на случай отказа США от помощи Украине

    Раскрыт необычный способ восстановления эрекции

    Названа альтернатива полной блокировке WhatsApp

    В США раскрыли последствия визита Уиткоффа в Москву

    54-летняя телеведущая вышла в свет в оголяющем ягодицы наряде

    Врач тайно снимал девочек и женщин в бассейне и палатах больницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok