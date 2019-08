Билли Айлиш рассказала о претензиях к своему телу

Американская певица Билли Айлиш рассказала о проблемах с психикой, пережитых в детстве. Слова артистки приводит издание Metro.

Исполнительница заявила, что сильнее всего переживала из-за своей внешности в возрасте 12 лет, когда вошла в группу по соревновательным танцам. «В это время я была больше всего неуверенна в себе. Я не могла общаться, вести себя нормально», — призналась она.

«Я постоянно беспокоилась о своем облике. Это был пик моей дисморфофобии (психическое расстройство, чрезмерная обеспокоенность особенностями или дефектами тела — прим. «Ленты.ру»)», — поведала Айлиш.

Через год она покинула группу танцев из-за повреждения бедра. Это привело к депрессии и «фазе самоповреждения». «Не буду в это углубляться, но суть заключалась в том, что я была убеждена, будто заслуживаю эту боль», — сказала певица.

«Иногда я вижу на своих концертах девочек со шрамами на руках, и это разбивает мне сердце», — добавила исполнительница.

Билли Айлиш — 17-летняя певица из Лос-Анджелеса. Она получила известность благодаря таким композициям, как When the Party's Over, Bury a Friend, Wish You Were Gay, Bad Guy и You Should See Me In a Crown. Ее дебютный студийный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? вышел в марте 2019 года.

