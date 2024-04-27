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00:47, 27 апреля 2024Культура

Сценарист «Слова пацана» рассказал о работе над сериалом

Сценарист Золотарев сообщил, что сценарий для «Слова пацана» создавался три года

Кадр: «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев рассказал о работе над проектом. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, сценарий создавался на протяжении трех лет, больше года было потрачено на поиск информации. «Это история, когда ты погружаешься полностью, общаешься с людьми, это ровно такая же журналистская работа», — сказал он.

Золотарев отметил, что его работа начиналась с поверхностного изучения формирования молодежных преступных группировок во времена перестройки. По его словам, после этого он искал свидетелей, которые могли бы про это рассказать. Он сообщил, что в создании сериала было задействовано 20 источников информации.

Ранее Золотарев заявил, что сериал был рассчитан на мужскую аудиторию старше 45 лет. Успех проекта про бандитские группировки 1980-х годов среди школьников стал неожиданным для создателей сериала. Сценарист предположил, что дети по-своему восприняли события, показанные в «Слове пацана».

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      Марина Совина
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