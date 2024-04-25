Сценарист «Слова пацана» объяснил популярность сериала у подростков

Сценарист «Слова пацана» Золотарев назвал сериал «Нарнией» для подростков

Сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев объяснил популярность проекта у подростков. Его слова приводит НСН.

Золотарев отметил, что сериал был рассчитан на мужскую аудиторию старше 45 лет. Успех проекта про бандитские группировки 1980-х годов среди школьников стал неожиданным для создателей сериала.

Сценарист предположил, что дети по-своему восприняли события, показанные в «Слове пацана». «Взрослые смотрели сериал из-за ностальгических вещей либо переживая внутреннюю травму, с которой они никуда не обращались. Такая внутренняя терапия. А для ребенка и подростка это просто "Нарния" — некий такой волшебный мир, который никогда не был знаком, поэтому это все в жанре фэнтези для них», — пояснил он.

Золотарев добавил, что заранее предсказать успех того или иного проекта среди молодежи невозможно. Он отметил, что большая часть школьников смотрели «Слово пацана» отрывками или ознакомились с проектом благодаря мемам и картинкам в соцсетях.

Ранее режиссер сериала Жора Крыжовников признался, что его обеспокоила популярность «Слова пацана» среди детской аудитории.