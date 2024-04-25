Крыжовников обеспокоился популярностью «Слова пацана» среди молодежи

Жору Крыжовникова испугала любовь молодежи к «Слову пацана» из-за жестких кадров

Режиссера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жору Крыжовникова обеспокоила популярность шоу среди молодежи. Об этом он сообщил изданию «Коммерсантъ».

Кинематографист отметил, что планировал снять сериал для своих ровесников. «С маркетологической точки зрения — мы рассказывали им об их молодости, о моем детстве, с приметами того времени, беспокоились о том, чтобы автобус "ЛиАЗ" звенел так, как он должен звенеть», — пояснил он.

Крыжовников признался, что поначалу его испугала любовь молодежи к сериалу. Он вспомнил, что «Слово пацана» резко обрело популярность после выхода первых серий, однако в последующих сериях содержались сцены жестокости. «Естественно, я переживал, что как они [молодые люди] сейчас переживут, как они с собой соотнесут», — пояснил режиссер.

Сериал Крыжовникова вышел на платформе Wink в ноябре 2023 года. В декабре «Слово пацана» стало самым просматриваемым многосерийным фильмом в России.

Ранее был раскрыт заработок режиссера на «Слове пацана».