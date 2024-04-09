Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:14, 9 апреля 2024Культура

Раскрыт заработок Крыжовникова на сериале «Слово пацана»

KP.RU: Жора Крыжовников заработал 34 миллиона рублей на сериале «Слово пацана»

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Заработок режиссера Жоры Крыжовникова (настоящее имя — Андрей Першин) на сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» составил 34 миллиона рублей. Сумму раскрыло издание KP.RU.

Производством сериала о бандитских группировках занимались НТВ, «НМГ студия» и Toomuch Production. Последняя на 50 процентов принадлежит Крыжовникову и на 50 — продюсеру Галине Стрижевской. Сериал «Слово пацана» стал первым крупным проектом студии.

По данным KP.RU, выручка Toomuch Production за 2023 год составила 454 миллиона рублей, из них 34 миллиона — чистая прибыль с сериала.

Ранее Крыжовников намекнул, что шоураннеры обсуждают второй сезон «Слова пацана». До этого сценарист Андрей Золотарев заявил, что историй героев сериала хватит еще на два сезона.

Сериал Крыжовникова вышел на платформе Wink в ноябре 2023 года. В декабре «Слово пацана» стало самым просматриваемым многосерийным фильмом в России.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      «Телефоны все убрали». Оренбургский губернатор резко обратился к жителям на встрече. Что на это ответили в Кремле?

      В России нашли необычное применение отходам

      Мостовой сравнил жизнь в России и в Европе

      Гастроэнтеролог раскрыл способ определить болезнь по отрыжке

      В Азербайджане назвали сроки подписания мирного договора с Арменией

      Сергей Пенкин ответил на вопрос о странностях умершего участника «Голоса»

      Российские следователи проверят связи террористов с иностранными спонсорами

      Селену Гомес в сети сравнили с пенсионеркой из-за наряда на новых фото

      Таиланд присоединился к проекту китайской лунной станции

      Туристка занялась экстремальным сексом на курорте Испании и не выжила

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше