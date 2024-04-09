Раскрыт заработок Крыжовникова на сериале «Слово пацана»

KP.RU: Жора Крыжовников заработал 34 миллиона рублей на сериале «Слово пацана»

Заработок режиссера Жоры Крыжовникова (настоящее имя — Андрей Першин) на сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» составил 34 миллиона рублей. Сумму раскрыло издание KP.RU.

Производством сериала о бандитских группировках занимались НТВ, «НМГ студия» и Toomuch Production. Последняя на 50 процентов принадлежит Крыжовникову и на 50 — продюсеру Галине Стрижевской. Сериал «Слово пацана» стал первым крупным проектом студии.

По данным KP.RU, выручка Toomuch Production за 2023 год составила 454 миллиона рублей, из них 34 миллиона — чистая прибыль с сериала.

Ранее Крыжовников намекнул, что шоураннеры обсуждают второй сезон «Слова пацана». До этого сценарист Андрей Золотарев заявил, что историй героев сериала хватит еще на два сезона.

Сериал Крыжовникова вышел на платформе Wink в ноябре 2023 года. В декабре «Слово пацана» стало самым просматриваемым многосерийным фильмом в России.