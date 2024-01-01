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08:21, 1 января 2024Культура

Жора Крыжовников намекнул на второй сезон «Слово пацана»

Жора Крыжовников намекнул, что шоураннеры обсуждают второй сезон «Слово пацана»

Кадр: Сериал «Слово пацана»

Режиссер Жора Крыжовников намекнул, что шоураннеры сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» обсуждают второй сезон проекта. Об этом он написал на своей странице в (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Сценарист Андрей Золотарев рассказывает, как бы он написал второй сезон», — подписал совместный снимок режиссер.

Ранее Золотарев ответил на вопрос о продолжении сериала. По словам сценариста, историй героев сериала хватит еще на два сезона. Он также объяснил суть сериала «Слово пацана». Кинодеятель отметил, что авторы рассказали историю о том, что зло всегда возвращается злом.

Сериал «Слово пацана: Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова вышел ранее в декабре. Этот сериал стал главным культурным событием конца 2023 года в России.

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      Марина Совина
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