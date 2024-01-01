Жора Крыжовников намекнул на второй сезон «Слово пацана»

Жора Крыжовников намекнул, что шоураннеры обсуждают второй сезон «Слово пацана»

Режиссер Жора Крыжовников намекнул, что шоураннеры сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» обсуждают второй сезон проекта. Об этом он написал на своей странице в (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Сценарист Андрей Золотарев рассказывает, как бы он написал второй сезон», — подписал совместный снимок режиссер.

Ранее Золотарев ответил на вопрос о продолжении сериала. По словам сценариста, историй героев сериала хватит еще на два сезона. Он также объяснил суть сериала «Слово пацана». Кинодеятель отметил, что авторы рассказали историю о том, что зло всегда возвращается злом.

Сериал «Слово пацана: Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова вышел ранее в декабре. Этот сериал стал главным культурным событием конца 2023 года в России.