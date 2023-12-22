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13:47, 22 декабря 2023Культура

Сценарист «Слова пацана» ответил на вопрос о продолжении сериала

Золотарев заявил, что историй героев «Слова пацана» хватит еще на два сезона

Кадр: Сериал «Слово пацана»

Сценарист «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев ответил на вопрос о продолжении сериала. Его слова приводит «Царьград».

По словам сценариста, историй героев сериала хватит еще на два сезона. При этом он подчеркнул, что обсуждать продолжение съемок с режиссером Жорой Крыжовниковым во время выхода финальных серий было рано. «Последнее время режиссер жил в монтажке, и это было самое плохое время, чтобы дергать его и кричать: "Жора, давай поговорим про второй сезон"», — сказал он.

Он также добавил, что решение о продолжении сериала будет принимать кинематографист. «Будет ли второй, третий сезон — это целиком и полностью зависит от Жоры Крыжовникова. И вот сейчас как раз то время — в ближайшие дни, — когда мы сможем об этом поговорить», — заключил Золотарев.

Ранее сценарист объяснил суть сериала «Слово пацана». Кинодеятель отметил, что авторы рассказали историю о том, что зло всегда возвращается злом.

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