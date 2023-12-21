Сценарист объяснил суть сериала «Слово пацана»

Сценарист «Слова пацана» Золотарев заявил, что зло всегда возвращается злом

Сценарист «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев объяснил суть сериала. Его слова приводит НСН.

Кинодеятель отметил, что авторы рассказали историю о том, что зло всегда возвращается злом. «О том, что мы не можем злом причинить добро, даже зло во благо всегда возвращается злом. Об этом история. Но я не могу сказать, что у нас была мотивация кого-то чему-то научить», — поделился он.

Золотарев добавил, что создатели сериала рассказывали о том, что у них болит. «Мне кажется, единственный способ честно рассказать историю — взять свою боль и предъявить ее на суд зрителя. Это то, что нам кажется интересным, острым, это наши детские переживания», — сказал сценарист.

Ранее Золотарев заявил, что боится словосочетания «доброе кино». Он отметил, что формулировка такого жанра стала ругательной.