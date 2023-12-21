Сценарист объяснил суть сериала «Слово пацана»
Сценарист «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев объяснил суть сериала. Его слова приводит НСН.
Кинодеятель отметил, что авторы рассказали историю о том, что зло всегда возвращается злом. «О том, что мы не можем злом причинить добро, даже зло во благо всегда возвращается злом. Об этом история. Но я не могу сказать, что у нас была мотивация кого-то чему-то научить», — поделился он.
Золотарев добавил, что создатели сериала рассказывали о том, что у них болит. «Мне кажется, единственный способ честно рассказать историю — взять свою боль и предъявить ее на суд зрителя. Это то, что нам кажется интересным, острым, это наши детские переживания», — сказал сценарист.
Ранее Золотарев заявил, что боится словосочетания «доброе кино». Он отметил, что формулировка такого жанра стала ругательной.