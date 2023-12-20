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19:05, 20 декабря 2023Культура

Сценарист «Слова пацана» заявил о боязни «доброго кино»

Сценарист «Слова пацана» Золотарев заявил, что в РФ плохо снимают доброе кино

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев заявил о том, что боится словосочетания «доброе кино». Об этом он сообщил в разговоре с телеканалом «360».

Кинодеятель отметил, что формулировка такого жанра стала ругательной.

«"Доброе кино" так себе звучит, если честно, потому что многие люди приходят и снимают доброе кино очень плохо. Потом это доброе кино никто не смотрит, не потому что доброе кино — это плохо, а просто потому что его плохо делают», — поделился сценарист.

При этом Золотарев подчеркнул, что искусство никому и ничего не должно, однако в этом вопросе каждый имеет право на свое мнение: «Если кому-то кажется, что кинематограф должен снимать позитивное, то я совершенно не возражаю».

Ранее сценарист «Слова пацана» рассказал о сценах, которые были вырезаны из проекта.

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      Анастасия Астахова
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