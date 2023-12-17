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08:35, 17 декабря 2023Культура

Сценарист «Слова пацана» рассказал о вырезанных сценах сериала

Сценарист «Слова пацана» Золотарев рассказал о вырезанных сценах сериала
Андрей Золотарев

Андрей Золотарев. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев в интервью радио Sputnik рассказал, что из сериала вырезали сцены сборов героев, чтобы не «сбивать темп».

«Там были целые блоки с тем, как эти пацаны себя ведут во время сборов, что они конкретно говорят...», — отметил актер.

Однако режиссер Жора Крыжовников их убрал, потому что фрагменты сбивали темп повествования.

Ранее сообщалось, что последняя серия сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет позже запланированной даты из-за того, что ее решили переснять.

15 декабря создатели сериала «Слово пацана: кровь на асфальте» Жора Крыжовников и Андрей Золотарев высказались о сливе финальных серий проекта.

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      Юлия Мискевич
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