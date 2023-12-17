Сценарист «Слова пацана» рассказал о вырезанных сценах сериала

Сценарист «Слова пацана» Золотарев рассказал о вырезанных сценах сериала

Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев в интервью радио Sputnik рассказал, что из сериала вырезали сцены сборов героев, чтобы не «сбивать темп».

«Там были целые блоки с тем, как эти пацаны себя ведут во время сборов, что они конкретно говорят...», — отметил актер.

Однако режиссер Жора Крыжовников их убрал, потому что фрагменты сбивали темп повествования.

Ранее сообщалось, что последняя серия сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет позже запланированной даты из-за того, что ее решили переснять.

15 декабря создатели сериала «Слово пацана: кровь на асфальте» Жора Крыжовников и Андрей Золотарев высказались о сливе финальных серий проекта.