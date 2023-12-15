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12:17, 15 декабря 2023Культура

Режиссер «Слова пацана» высказался о сливе финальных серий

Создатели «Слова пацана» заявили, что переснимают восьмую серию сериала

Кадр: сериал «Слово пацана»

Создатели сериала «Слово пацана: кровь на асфальте» Жора Крыжовников и Андрей Золотарев высказались о сливе финальных серий проекта. Видеообращение публикует Telegram-канал Mash.

По их словам, работа над сериалом продолжается. Авторы проекта отметили, что «хотят сделать круче». Крыжовников и Золотарев подтвердили, что команда досняла седьмой эпизод, который уже вышел, и на данный момент переснимают восьмую серию. Режиссер отметил, что причиной такого решения стало то, что после премьеры третьей серии он понял, что финал должен быть другим.

Ранее российский актер Сергей Гармаш оценил «Слово пацана. Кровь на асфальте». По словам актера, сериал адресован ко взрослому поколению.

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