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20:46, 14 декабря 2023Культура

Сергей Гармаш оценил «Слово пацана»

Актер Сергей Гармаш назвал «Слово пацана» замечательным сериалом
Сергей Гармаш

Сергей Гармаш. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российский актер Сергей Гармаш оценил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Его слова приводит РИА Новости.

По словам актера, сериал адресован ко взрослому поколению. «Выходит непростой, замечательный фильм "Слово пацана" об истории наших 90-х годов. Фильм адресован, в первую очередь, ко взрослому поколению, к родителям, чтобы [у детей] ни в коем случае сегодня и мысли не было собираться по дворам и браться за кирпичи», — сказал он.

Ранее сообщалось, что саундтрек к сериалу «Слово пацана», сгенерированный нейросетью в стиле советского рок-музыканта Виктора Цоя, обрел популярность среди пользователей сети.

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