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16:30, 14 декабря 2023Культура

Саундтрек к «Слову пацана» в исполнении «Цоя» стал популярен в сети

Сгенерированный нейросетью в стиле Цоя трек «Пыяла» стал популярен в сети

Кадр: сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Саундтрек к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», сгенерированный нейросетью в стиле советского рок-музыканта Виктора Цоя, обрел популярность среди пользователей сети. Он был опубликован в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) саунд-продюсера Максима Боровикова, на это обратило внимание издание «Газета.Ru».

В ролике Боровиков рассказал, как он поэтапно изменяет песню «Пыяла» дуэта поэтессы Айгель Гайсиной и электронного музыканта Ильи Барамии АИГЕЛ так, чтобы она звучала, будто ее исполняет Цой. Видео набрало множество просмотров и репостов.

Ранее сообщалось, что песня «Пыяла» группы АИГЕЛ заняла вторую строчку всемирного топ-чарта Shazam. «"Пыяла" уже на второй строчке всемирного топ-чарта Shazam! Спасибо, что ищете нашу музыку!» — написали представители дуэта.

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