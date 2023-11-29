Песня группы АИГЕЛ вошла в тройку лидеров всемирного топ-чарта Shazam

Песня «Пыяла» группы АИГЕЛ заняла вторую строчку всемирного топ-чарта Shazam

Песня «Пыяла» дуэта поэтессы Айгель Гайсиной и электронного музыканта Ильи Барамии АИГЕЛ попала в тройку лидеров всемирного топ-чарта сервиса Shazam. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) группы.

«Пыяла» уже на 2-й строчке всемирного топ-чарта Shazam! Спасибо, что ищете нашу музыку!» — написали представители дуэта.

В марте сообщалось, что группа «Король и Шут» возглавила музыкальные чарты после выхода сериала-байопика.

Проект АИГЕЛ стартовал в 2017 году с альбома «1190», трек «Татарин» из которого стал вирусным. Всего АИГЕЛ выпустили четыре альбома — «1190», «Музыка», «Эдем» и «Пыяла», несколько синглов и EP. Cамые заметные клипы — «Татарин», «Принц на белом», «Четкий» и You’re Born.