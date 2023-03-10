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16:30, 10 марта 2023Культура

Группа «Король и Шут» возглавила музыкальные чарты после выхода сериала-байопика

Песни рок-группы «Король и Шут» возглавили музыкальные чарты после выхода сериала-байопика

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Песни российской рок-группы «Король и Шут» возглавили топ-3 чарта сервиса «Яндекс Музыка» после выхода сериала-байопика. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу музыкальной платформы.

Отмечается, что композиции культового коллектива обогнали по популярности такие треки, как «За деньги да» певицы Инстасамки и Komarovo от проекта DVRST.

В настоящее время лидером чарта является песня «Кукла Колдуна», на второй строчке списка расположился «Лесник», на третьей — «Дурак и молния». Первую четверку замкнула — «Прыгну со скалы». Произведения «Короля и Шута» также находятся на 7-м, 8-м, 10-м, 11-м, 13-м и 14-м местах.

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Всего в рейтинге «Яндекс Музыки» 22 песни рок-группы «Короля и Шута». Подчеркивается, что за последние четыре года подобного результата не добивался ни один артист на данной платформе.

2 марта вышел сериал о панк-группе «Король и Шут». Одним из продюсеров проекта является второй солист «Короля и Шута» Андрей Князев. Главную роль лидера коллектива Михаила Горшенева исполнил актер Константин Плотников. В первый день показа шоу «Король и Шут» установило рекорд на онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

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Сергей Равин
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