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03:28, 4 марта 2023Культура

Сериал «Король и Шут» установил рекорд на «Кинопоиске»

«Король и Шут» установил рекорд на «Кинопоиске» и набрал 410 тыс. просмотров в первый день
Андрей Князев

Андрей Князев. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В первый день показа сериал «Король и Шут» установил рекорд на онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что 2 марта, в день премьеры, сериал посмотрели более 410 тысяч подписчиков — это позволило ему обойти предыдущего лидера, «Лигу справедливости Зака Снайдера», который с 18 марта 2021 года был самой популярной картиной на сервисе.

Одним из продюсеров проекта является второй солист «Короля и Шута» Андрей Князев. Главную роль лидера коллектива Михаила Горшенева, исполнил актер Константин Плотников. По данным сервиса, сериалом заинтересовалась аудитория преимущественно в возрасте от 18 до 44 лет.

Ранее участники российской рок-группы «Сектор Газа» анонсировали создание фильма про фронтмена коллектива Юрия «Хоя» Клинских. Известно, что съемки проекта начнутся в августе 2023 года, а выход биографической картины в прокат запланирован на 2024 год.

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Юлия Мискевич
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