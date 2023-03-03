Участники «Сектора Газа» рассказали о создании фильма про Юрия Клинских

Участники рок-группы «Сектор Газа» анонсировали создание фильма про Юрия «Хоя» Клинских

Участники российской рок-группы «Сектор Газа» анонсировали создание фильма про фронтмена коллектива Юрия «Хоя» Клинских. Слова музыкантов приводит «Наше Радио».

«Как многие знают, выходит сериал о группе "Король и Шут". И раз уж внимание панк- и рок-общественности приковано к кинематографической тематике, то и мы рады сообщить, что совместно с режиссером Владимиром Щегольковым начинаем активную работу над полноформатным художественным байопиком о жизни Юрия Клинских и группы "Сектор Газа"», — рассказали артисты.

Известно, что съемки проекта начнутся в августе 2023 года, а выход биографической картины в прокат запланирован на 2024 год.

В четверг, 2 марта вышел сериал о панк-группе «Король и Шут». Отмечается, что одним из продюсеров проекта является второй солист «Короля и Шута» Андрей Князев. Главную роль лидера коллектива Михаила Горшенева, исполнил актер Константин Плотников.