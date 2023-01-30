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06:59, 30 января 2023Культура

Названа дата выхода сериала о «Короле и Шуте»

Сериал о панк-группе «Король и Шут» выйдет на «Кинопоиске» 2 марта

Фото: Andrei Ladygin / Russian Look

Сериал о панк-группе «Король и Шут» выйдет на платформе «Кинопоиск» 2 марта. Дата выхода названа на сайте сервиса.

Отмечается, что одним из продюсеров проекта является второй солист группы «Король и Шут» Андрей Князев. Главную роль лидера группы Михаила Горшенева, исполнил Константин Плотников.

Помимо этого, роли исполнили Влад Коноплев, Даниил Вахрушев, Илья Ловкий и другие. Сериал был анонсирован в 2022 году.

Фильм рассказывает о творческом пути панк-группы, а также гибели ее фронтмена в 2013 году. Также в сериале участвуют сказочные персонажи из песен «Короля и Шута».

Ранее сообщалось, что биографический фильм о жизни и карьере американской певицы Мадонны, снятый самой артисткой с участием звезды сериала «Изобретая Анну» Джулии Гарнер, сняли с производства.

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Юлия Мискевич
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