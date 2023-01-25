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15:13, 25 января 2023Культура

Фильм о жизни Мадонны сняли с производства

Студия Universal сняла с производства фильм о жизни Мадонны

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Биографический фильм о жизни и карьере американской певицы Мадонне, снятый самой артисткой с участием звезды сериала «Изобретая Анну» Джулии Гарнер, сняли с производства. Об этом пишет Variety.

Сообщается, что студия Universal отказалась от съемок байопика после того, как на прошлой неделе Мадонна объявила о масштабном мировом турне. Однако анонимные источники сообщили The Hollywood Reporter, что решение об отмене было принято еще в конце прошлого года, задолго до того, как было объявлено о турне.

На данный момент никаких комментариев ни от Universal, ни от представителей Мадонны или Гарнер не поступало.

Фильм, который находился в разработке с 2020 года совместно с Universal Pictures и имел рабочее название Little Sparrow, должен был рассказать о карьере артистки в области музыки, кино и моды.

Ранее Мадонну обвинили в торговле африканскими детьми, их сексуальной эксплуатации, а также пропаганде гомосексуализма и трансгендерности. Благотворительная организация Малави «Всемирная федерация Эфиопии» (The Ethiopian World Federation) потребовала от главы государства Лазаруса Чакверы начать расследование в отношении артистки.

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Варвара Кошечкина
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