Мадонну обвинили в торговле африканскими детьми и их сексуальной эксплуатации

Певицу Мадонну обвинили в торговле африканскими детьми и их сексуальной эксплуатации

Американскую певицу Мадонну обвинили в торговле африканскими детьми, их сексуальной эксплуатации, а также пропаганде гомосексуализма и трансгендерности. Об этом сообщает Weekly Blitz.

Благотворительная организация Малави «Всемирная федерация Эфиопии» (The Ethiopian World Federation) потребовала от главы государства Лазаруса Чакверы начать расследование в отношении артистки.

Причиной требования начать разбирательство стал фонд певицы «Воспитание Малави», который она основала в африканской стране в 2006 году. Благодаря работе организации жители Европы и США могли усыновлять и удочерять африканских детей.

«Необходимо ограничить доступ Мадонны и ее соратников к Африке и африканским детям в качестве меры предосторожности, пока не будет проведено расследование торговли детьми, сексуальной эксплуатации, сексуального рабства, угроз принуждения, мошенничества, обмана и злоупотребления властью или уязвимостью детей», — говорится в сообщении «Всемирной федерации Эфиопии».

Организация также обвинила Мадонну «в непристойном поведении с другим лицом женского пола», отметив, что на территории страны подобные действия преследуются законом.

Ранее Мадонна опубликовала видео, на котором прожевала и выплюнула украинский флаг.