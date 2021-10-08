В России снимут сериал о «Короле и Шуте»

«КиноПоиск»: в 2022 году выйдет сериал о панк-группе «Король и Шут» и ее лидере Горшеневе

В России снимут сериал об одной из самых известных панк-групп «Король и Шут» («КиШ») и ее скончавшемся лидере Михаиле «Горшке» Горшеневе. Ленту посвятят истории коллектива, а также проблемам, с которыми сталкивались музыканты на пути к успеху, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу видеосервиса «КиноПоиск».

Шоураннер Дмитрий Нелидов назвал «КиШа» «эпохой перемен и первой свободы, поражений и разочарований». По его мнению, творчество группы находит отклик у многих слушателей, поэтому создателям сериала захотелось раскрыть ее историю, «полную эмоций и событий». Предполагается, что сериал покажут зрителям в 2022 году.

Одним из продюсеров проекта станет вокалист, автор текстов и музыки «КиШа» Андрей «Князь» Князев и Игорь «Панкер» Гудков, создавший три фильма-концерта «КиШа» («Праздник Скоморох», «Ели мясо мужики» и «На краю»). В роли сценариста выступит Дмитрий Лемешев, известный по таким работам, как «Контакт» и «Околофутбола». Режиссером станет Рустам Мосафир («Шаман», «Гусар»).

«Я давно думал об этом, знаю, что и Горшок мечтал о фильме про группу "Король и Шут". Это очень непростое дело, и творческая команда, которая сейчас сложилась, вселяет уверенность, что все должно получиться максимально круто. Являясь полноценным членом этой команды, я буду принимать участие в работе над сериалом», — заявил Князев.

Родственники умершего в июне 2013 года Горшенева (вдова Ольга, мать Татьяна и брат Алексей Горшенев) дали согласие на съемки. В настоящее время проводится кастинг актеров.

Ранее группа «Король и Шут» вошла в рейтинг самых популярных музыкантов в России по версии сервиса Spotify. Вместе с коллективом в список включили рэпера Моргенштерна и южнокорейскую группу BTS.