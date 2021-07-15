Названы самые популярные исполнители в России

Музыкальный стриминг-сервис Spotify проанализировал интересы слушателей в честь годовщины своего запуска в России и назвал самых популярных в стране исполнителей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Рэпер Моргенштерн оказался на первом месте рейтинга как сольный исполнитель, треки которого российские пользователи музыкального сервиса слушали чаще всего. Следом за ним в данном списке идут Скриптонит, kizaru и ЛСП. Пятерку замыкает хип-хоп-артист Pharaoh, вытеснивший на шестое место Boulevard Depo. За ними также следуют Slava Marlow, GONE.Fludd, Mayot и Макс Корж. Это показало, что тренды с прошлого года почти не изменилась, в моде все так же остаются хип-хоп и рэп.

По версии Spotify, самой популярной сольной исполнительницей в России стала певица Алена Швец, сместив на вторую строчку американку Билли Айлиш. На третьем месте расположилась поп-звезда Ариана Гранде, за ней в топ-10 следуют Дора, Zivert, Земфира, Lana Del Rey, Dua Lipa, Клава Кока и Halsey.

Отмечается, что в список самых прослушиваемых коллективов попали южнокорейские BTS (занявшие первое место) и Blackpink (восьмое место), а также хип-хоп-исполнители Miyagi & Andy Panda (второе место) и $uicideBoy$ (четвертое место), однако значительную часть рейтинга составляют рок-группы. Третье место заняли «Король и Шут», пятое — «Пошлая Молли», за ними на шестой строчке — панк-рокеры «Порнофильмы». На седьмой позиции оказались «Кино», на девятой — «Нервы». Десятку замкнула петербургская формация «Кис-Кис».

