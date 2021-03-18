Назван самый популярный поэт у россиян

Россияне назвали Сергея Есенина, Александра Пушкина и Анну Ахматову самыми популярными поэтами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса MyBook.

«Замыкают пятерку лидеров великий английский драматург Уильям Шекспир и Марина Цветаева», — отметили в пресс-службе сервиса. Уточняется, что среди современных авторов у российских читателей пользуются популярностью Дмитрий Быков, Вера Полозкова и Ах Астахова. Более 80 процентов опрошенных признались, что неравнодушны к поэзии. При этом менее половины респондентов сказали, что регулярно учат стихи.

Сервис провел исследование поэтических предпочтений российских читателей ко Дню поэзии, который отмечается 21 марта. Всего в опросе приняло участие более двух тысяч человек.

В феврале ВЦИОМ проводил опрос среди россиян с целью выяснить, каких поэтов они считают величайшими в мире. В итоге участники исследования назвали великими стихотворцами Льва Толстого и Федора Достоевского, несмотря на то, что эти авторы известны благодаря прозаическим произведениям.