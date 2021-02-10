Россияне назвали Толстого и Достоевского великими поэтами

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян с целью выяснить, каких поэтов они считают величайшими в мире. Результаты исследования были опубликованы на официальном сайте организации.

Первое место занял Александр Пушкин. На втором и третьем месте расположились Михаил Лермонтов и Сергей Есенин. В пятерку были включены и Владимир Высоцкий с Анной Ахматовой.

Респонденты также назвали великими поэтам Льва Толстого и Федора Достоевского, несмотря на то, что эти авторы были известны благодаря прозаическим произведениям. Кроме того, в списке оказались Николай Гоголь, Антон Чехов и Иван Бунин.

В декабре стало известно, кто из российских писателей пользуется наибольшей популярностью за рубежом. Лидером рейтинга стал Федор Достоевский. Вторую строчку занял Лев Толстой. На третьем месте оказался Михаил Булгаков, а следом за ним — Николай Гоголь и Дмитрий Глуховский.