Названы самые популярные за рубежом российские писатели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Storytel.

Федор Достоевский занял первое место в рейтинге российских авторов, аудиокниги которых чаще всего прослушивали за рубежом в 2020 году. Вторую строчку занял Лев Толстой. На третьем месте оказался Михаил Булгаков, а следом за ним — Николай Гоголь и Дмитрий Глуховский.

Наиболее популярным мировым жанром уходящего года признали детектив. На втором месте — художественная литература, а на третьем — детские произведения.

Среди россиян наиболее популярным автором стал Борис Акунин. В первой тройке также оказались Юваль Ной Харари и Стивен Кинг.

2 декабря был опубликован список самых популярных книг десятилетия. За последние десять лет пользователи онлайн-магазина Ozon чаще всего покупали издание «Хочу и буду» психолога Михаила Лабковского. Его приобрели более 100 тысяч раз. В число наиболее популярных книг также были включены «7 навыков высокоэффективных людей» коуча Стивена Кови, «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка» психолога Людмилы Петрановской, «Атлант расправил плечи» американской писательницы Айн Рэнд и «Пиши, сокращай» редакторов Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой.