Опубликован список самых популярных книг десятилетия. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные онлайн-магазина Ozon.

Оказалось, что за последние десять лет пользователи чаще всего покупали издание «Хочу и буду» психолога Михаила Лабковского. Его приобрели более 100 тысяч раз. Уточняется, что психология и нон-фикшн пользуются большим спросом, чем художественная литература. В последнее время ее популярность упала на 25 процентов.

В число наиболее популярных книг также были включены «7 навыков высокоэффективных людей» коуча Стивена Кови, «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка» психолога Людмилы Петрановской, «Атлант расправил плечи» американской писательницы Айн Рэнд и «Пиши, сокращай» редакторов Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой.

Ранее журнал Forbes составил список из 12 самых лучших книг 2019 года по версии российских читателей. На первой строчке рейтинга оказался триллер греческого писателя-дебютанта Алекса Михаэлидеса «Безмолвный пациент».