Названы лучшие книги за последние полвека

Специальное жюри международной Букеровской премии составило список лучших авторов, которые получали эту награду в последние 50 лет. Об этом сообщает Assotiated Press.

Жюри отобрало по одной лучшей книге за каждое десятилетие с момента основания Букеровской премии в 1969 году. В список вошли британская писательница Хилари Мэнтел с книгой «Волчий, канадец Майкл Ондатже с произведением «Английский пациент» и американец Джордж Сондерс с романом «Линкольн в бардо». Также в него попали британский писатель индийского происхождения Видиадхар Найпол с книгой «В свободном государстве» и британка Пенелопа Лайвли с романом «Лунный тигр».

Лучшего автора за последние полвека определят с помощью народного голосования. Его результаты станут известны 8 июля.

23 мая польская писательница Ольга Токарчук была признана лауреатом международной Букеровской премии за роман Flights. Книга вышла еще в 2007 году. Произведение состоит из новелл и путевых заметок о «современных кочевниках» — людях, путешествующих по Земле.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!