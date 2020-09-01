Россияне захотели читать в школе «Гарри Поттера» и отказаться от «Войны и мира»

Россияне рассказали, какие книги бы они хотели видеть в школьной программе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса MyBook.

Жители страны захотели читать в школе «Гарри Поттера». «42 процента россиян отметили, что книги о мальчике-волшебнике обязательно должны стать частью школьной программы», — рассказали в пресс-службе компании. Там пояснили, что в программу также посчитали нужным включить такие произведения, как «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза и «У войны не женское лицо» Светланы Алексиевич.

Россияне также предложили отказаться от «Войны и мира» Льва Толстого и «Тихий Дон» Михаила Шолохова. Кроме того, они выступили за то, чтобы исключить из списка чтения «лагерную прозу»: 19 процентов опрошенных проголосовали против повести «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына, а 18 процентов выступили за то, чтобы отказаться от сборника «Колымские рассказы» Варлама Шаламова.

Среди других книг, которые опрошенные предложили включить в школьную программу, оказались «Азазель» Бориса Акунина, «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева, «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной, «Географ глобус пропил» Алексея Иванова и «Дом, в котором…» Мариам Петросян.