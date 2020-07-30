Опубликован список любимых книг российских заключенных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рейтинг, составленный ФСИН в рамках акции «Твои друзья — книги».

Самым популярным произведением в колониях оказался роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. В первой десятке также оказались «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы» Федора Достоевского, «Граф Монте-Кристо» и «Три мушкетера» Александра Дюма, «Война и мир», «Анна Каренина» и «Воскресенье» Льва Толстого, «Отверженные» Виктора Гюго, «Тихий Дон» Михаила Шолохова.

Во ФСИН рассказали, что в мужских колониях большей популярностью пользуются исторические произведения, детективы, приключенческие книги и фантастика. Женщины чаще читают любовные романы. В исправительных колониях отдают предпочтение приключенческой литературе.

Самыми любимыми авторами заключенных оказались Дарья Донцова, Александр Солженицын, Теодор Драйзер, Борис Акунин, Гузель Яхина, Эрих Мария Ремарк и Николай Гоголь. Наиболее популярными поэтами признали Марину Цветаеву, Анну Ахматову и Александра Блока.