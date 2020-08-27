Пелевин в новом романе изучил феномен заголовков «Ленты.ру»

Писатель Виктор Пелевин в новом романе «Непобедимое солнце» изучил феномен заголовков «Ленты.ру». Они появились в книге в качестве произведения, написанного одним из персонажей.

По сюжету, бывший любовник главной героини представляет первые страницы «абсолютно новаторского» романа о судьбах России под названием «Не Кличь Судьбину». Произведение целиком состоит из «кликбейтных заголовков» и строится по принципу «Евгения Онегина» и египетских пирамид.

В книгу, в частности, вошли заголовки «Киевлянин пригласил девушку на свидание и показал ей труп» (у Пелевина житель Киева был заменен на петербуржца), «Россиянам предложили пожить в железной бочке», «Темнокожий певец поборолся с размером своего пениса при помощи сэндвича», «Енот-полоскун нализался глинтвейна и погиб», «Россиянин избил жену и восьмимесячного ребенка ведром», «Вместо съеденного акулами-людоедами дайвера нашли съеденного серфера» (здесь автор поменял дайвера и серфера местами), «Россиянин истязал соседей конским ржанием», «Россиянин побил ребенка из-за осанки, решил успокоить его и задушил», «Расчленивший журналистку изобретатель женился на уроженке России», «Увезенная в Азербайджан лесбиянка рассказала о жизни на цепи», «Выживших в смертельной вечеринке в бане позвали в шоу Собчак и обозвали дебилами» (имя телеведущей Ксении Собчак в романе отсутствует) и «Решена загадка зарождения сознания в мозге».

Из вышеперечисленных заголовков складывается первая глава вставной новеллы. Во второй главе указаны: «Юноша жестоко убил крестом священника-педофила», «Пассажирка самолета помешала попутчику волосами и прослыла мерзкой», «Слесарь выпрыгнул в окно после ограбления, изнасилования и убийства пенсионерки», «Мужчина сымитировал звуки салюта ртом и тазиком», «Женщина нашла в лесу скелет и признала в нем сына», «Девушка случайно обнажилась перед незнакомым мужчиной и заставила его краснеть» (Пелевин в романе опустил слово «незнакомый»), «Польский фермер получил сердечный приступ и был съеден гигантскими свиньями» (здесь автор добавил, что фермер еще и напился), «Россиянин забрался на крышу "Сапсана", устроил пожар и погиб», «Обезьяна бросилась на развешивающую белье женщину и погубила ее», «Мерзкое занятие босоногого авиапассажира возмутило попутчиков и попало на видео», «Опубликован разговор погибшего на банной вечеринке с продавцами сухого льда» и «Работа мозга оказалась необъяснимой».

В книгу также вошли несколько заголовков, которых нет на «Ленте.ру»: «Преступник на розовом самокате отнял у москвича фаллоимитатор», «Евдокия Мохнаткина согласилась на откровенные съемки», «Мысль о шелудивой старухе не помогла россиянину остановить эякуляцию» и «Под юбкой Маруси Гендер обнаружили стринги со стразами».

Роман Пелевина «Непобедимое солнце» выходит в продажу 27 августа.