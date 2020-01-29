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Увезенная в Азербайджан лесбиянка рассказала о жизни на цепи

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Севгия Исмаилова
Севгия Исмаилова

Студентка из Красноярска Севгия Субхани-Исмаилова, которую мать обманом увезла в Азербайджан, узнав о сексуальной ориентации дочери, рассказала, что в Баку она «ходила три дня подряд на цепи, как собака». С девушкой поговорили «Такие дела».

По словам Севгии, она подвергалась насилию за то, что «начала бороться за свои права». «Меня сильно били пощечинами нон-стопом. Мать один раз со злости ударила меня железным рожком для обуви по голове. Мне связывали руки и ноги веревкой. Я ходила три дня подряд на цепи, как собака. Спала тоже на цепи», — вспоминает девушка.

Севгия рассказала, что добавила в черный список мать и больше с ней не общается. Она решила, что сейчас нужно сосредоточиться на учебе. Мать Севгии, в свою очередь, заявила изданию, что дочь отправилась с ней в Азербайджан добровольно.

«Конечно, быть лесбиянкой или тем более геем на Кавказе очень тяжело. В некоторых регионах дело доходит до убийств, и это ужасная ситуация. (...) Мы должны бороться, а не бояться», — считает Севгия.

Ранее Севгия призналась, что до сих пор боится своих родственников, потому что «они просто животные». Девушка рассказывала, что у нее пока нет понимания, куда двигаться дальше. Она сообщала, что мать присылала ей голосовые сообщения с угрозами, обещая «много крови». Севгия считает, что это не фигура речи, потому что мать способна «пойти на крайние меры».

15 января подруга Севгии Полина рассказала, что девушку обманом увезли в Азербайджан, отобрав у нее документы, телефон и антидепрессанты. После этого сообщалось о нескольких неудачных попытках девушки сбежать. В сообщении одной из подруг она пожаловалась на побои и связывание. 17 января стало известно, что девушке удалось сбежать.

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