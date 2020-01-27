Увезенная в Азербайджан лесбиянка рассказала о своей жизни после побега

Насильно увезенная матерью в Азербайджан из Красноярска студентка Севгия Субхани-Исмаилова рассказала, как проходит ее жизнь после побега. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале. Женщина забрала дочь в другую страну, узнав, что та лесбиянка.

По словам Севгии, она не стала подавать заявление на мать и ее родственников, так как ей «тяжело» это сделать. При этом она добавила, что угрозы пока не поступают, но «угроза все еще есть».

Девушка рассказала, что ищет работу, ходит к психологу, старается решить вопросы с учебой и жить дальше, а также хочет «не переживать за свою жизнь и вторжение в нее хейтеров, таких как мать, родственники и прочие знакомые азербайджанцы».

Ранее Севгия призналась, что до сих пор боится своих родственников, потому что «они просто животные». Девушка рассказывала, что у нее пока нет понимания, как двигаться дальше. Она сообщала, что мать присылала ей голосовые сообщения с угрозами, обещая «много крови». Севгия считает, что это не фигура речи, потому что мать способна «пойти на крайние меры».

15 января подруга Севгии Полина рассказала, что девушку обманом увезли в Азербайджан, отобрав у нее документы, телефон и антидепрессанты. После этого сообщалось о нескольких неудачных попытках девушки сбежать. В сообщении одной из подруг она пожаловалась на побои и связывание. 17 января стало известно, что девушке удалось сбежать, однако детали побега не уточнялись.

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