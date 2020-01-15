Россиянка обманом увезла дочь-лесбиянку в Азербайджан и забрала у нее документы

Жительница Красноярска насильно увезла 18-летнюю дочь-лесбиянку Севгию-Субхани Исмаилову в столицу Азербайджана Баку, отобрав у нее документы, телефон и антидепрессанты. Об этом подруга Исмаиловой рассказала изданию NGS24.

Исмаилова по национальности азербайджанка, но родилась в Норильске, а живет в Красноярске и учится в КрасГМУ. Конфликт девушки с матерью начался после того, как она рассказала ей о своей сексуальной ориентации, и призналась, что у нее есть возлюбленная. После очередного ухода Севгии из дома мать попыталась ее вернуть, убедила дочь, что любит ее и принимает, и попросила вернуться.

Когда Исмаилова вернулась домой, мать попросила ее съездить с ней в Азербайджан. Девушка согласилась, потому что у матери была сломана рука, но при условии, что потом вернется в Красноярск. Она должна была вернуться 14 января, несколько дней все было нормально, однако потом мать отобрала у нее вещи и деньги.

Девушке удалось сбежать к подруге в Баку, но родные заставили ее вернуться, убеждая, что вернут вещи, но не сделали этого. Ей удалось тайно написать подруге из Красноярска сообщение с телефона брата, потом она пропала и через несколько дней рассказала, что ее бьют и связывают, чтобы она не сбежала. В очередной раз покинув дом, Исмаилова отправила через посольство заявку в Красноярск, чтобы ей прислали официальное подтверждение личности. Ее снова нашли и забрали насильно, после чего она перестала выходить на связь.

Красноярская подруга Севгии рассказала NGS24, что обратилась в посольство, но ее перенаправили в полицию, где она написала заявление об установлении местоположения Севгии. В МВД подтвердили эту информацию, ведомство проводит проверку. Информацию об исчезновении также распространили волонтеры и активисты, поддерживающие ЛГБТ-сообщество в России и Азербайджане.

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