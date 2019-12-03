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Трансгендера-женщину захотели посадить в мужскую тюрьму за картинки в соцсетях

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Советский районный суд Брянска приговорил к трем годам колонии больную раком трансгендерную женщину Мишель (по паспорту Михаил). По документам трансгендер еще мужчина, поэтому его отправят в мужскую колонию. Приговор вынесен по статье о распространении детской порнографии, защита планирует обжаловать его, сообщают в среду, 3 декабря, «Брянские известия».

По словам председателя региональной Общественной наблюдательной комиссии Николая Каракотина, трансгендер содержится в одиночной камере в СИЗО. «Если вынесенный вердикт все же вступит в силу, его, скорее всего, отправят в мужскую колонию общего режима в Клинцах. <...> На данный момент никаких жалоб от него не последовало. О его гендерной идентичности мы не говорили», — сказал он.

По информации телеканала «Дождь», поводом к возбуждению уголовного дела стали картинки в японском стиле манга, опубликованные на странице Мишель в социальной сети. Судебные эксперты заключили, что на них изображены обнаженные лица мужского пола, не достигшие 14 лет. Картинки расценили как детскую порнографию.

Уточняется, что Мишель — трансгендер с незавершенным переходом: операции по смене пола еще не было, Мишель пока только принимает специальные препараты для подготовки к ней. Доступа в тюрьме к ним не будет, что, по словам подруги Мишель, может стать угрозой здоровью трансгендера.

«Когда человек резко прекратит их прием, начнется аналог ломки. <...> Все будет болеть, все будет раздражать. <...> Она [Мишель] там, наверное, рыдает сейчас. <...> Или она все держит в себе, а это вызывает и обостряет рак», — рассказала телеканалу Лада Преображенская, подруга Мишель. Она — трансгендер-женщина, завершившая переход.

По данным телеканала, рак у Мишель диагностировали задолго до возбуждения дела, однако это не стало основанием для смягчения приговора. Адвокат по назначению также не принял во внимание этот факт.

Ранее жительница Махачкалы Ольга Москвитина пожаловалась на угрозы со стороны полицейских из-за ее трансгендерности. В отделе ей угрожали убийством, также ее всячески унижали за то, что у нее в паспорте указаны мужской пол и имя — Иман Эмхэ. Ее заставляли раздеваться, осматривали и допрашивали насчет половых органов. Чтобы избежать проблем, из съемного жилья ее решил выселить хозяин.

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