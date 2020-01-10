Стало известно о жизни трансгендера-женщины в мужском СИЗО

Приговоренная к трем годам колонии больная раком трансгендерная женщина Мишель (по паспорту Михаил) в ожидании апелляции каждый день встает в шесть утра и пишет письма подруге, чтобы не сойти с ума. Выдержки из них публикует газета «Московский комсомолец».

По ее словам, в СИЗО Мишель пришлось раздеться догола для досмотра. «Я уже не могла не говорить, кто я. На мне ведь женское белье и грудь конкретного размера», — написала она. Сотрудник СИЗО пошел ей навстречу и согласился поместить в одиночную камеру, несмотря на то, что у Мишель на руках не было медицинского заключения, подтверждающего трансгендерность (операции по смене пола у Мишель еще не было, пока она только принимает специальные препараты для подготовки к ней — прим. «Ленты.ру»).

«Я сегодня стала счастливой. Написала заявление с просьбой оставить здесь на работах, если приговор оставят без изменений. Зачем меня отправлять куда-то? Из меня вышла бы отличная санитарка или уборщица с дипломом санитарного врача-эпидемиолога. Понятливая, ответственная, для тюрьмы — даже не находка, а сокровище», — пишет Мишель в другом своем письме.

Кроме того, в письмах осужденная рассказывает, что каждый день просыпается в шесть утра, затем идет на прогулку, где гуляет одна и делает физкультуру. «Я, наверное, сойду с ума за три года заключения. Хотя в колонии мне, наверное, выбьют мозг, и я стану просто дурочкой. Поэтому пишу много и часто, пока могу», — считает Мишель.

«Я больше не слышу любимой музыки, не смотрю фильмы, читаю, что дают. Вспоминаю, плачу от беспомощности и невозможности что-либо изменить, от неизвестности. Кто-то удалил мои страничку в сети, наверное, это к лучшему», — пишет заключенная.

Апелляцию по делу Мишель суд рассмотрит во второй половине января, уточняет издание.

О том, что Советский районный суд Брянска приговорил Мишель к трем годам колонии, стало известно 3 декабря 2019 года. Приговор вынесен по статье о распространении детской порнографии: поводом к возбуждению уголовного дела стали картинки в японском стиле манга, опубликованные на странице Мишель в социальной сети. Судебные эксперты заключили, что на них изображены обнаженные лица мужского пола, не достигшие 14 лет. Картинки расценили как детскую порнографию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!