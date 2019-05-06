Россиянку-трансгендера выселили после угрозы полицейских убить ее

Жительница Махачкалы Ольга Москвитина пожаловалась на угрозы со стороны полицейских из-за ее трансгендерности. Теперь, чтобы избежать проблем, из съемного жилья ее решил выселить хозяин, пишет издание «Такие дела».

По словам Москвитиной, ее задержали во время первомайской «монстрации». В отделе ей угрожали убийством, также ее всячески унижали за то, что у нее в паспорте указаны мужской пол и имя — Иман Эмхэ. Ее заставляли раздеваться, осматривали и допрашивали насчет половых органов. Женщине говорили, что о ней распространят информацию, чтобы местные жители убили ее. Кроме того, полицейские угрожали, что сами зарежут ее и спишут случившееся на ваххабитов.

1 мая в соцсетях появились паспортные данные Москвитиной, в комментариях некоторые писали, что «таких убивать нужно». Она уверена, что данные опубликовали сотрудники местного ОВД. 5 мая неизвестный в штатском пришел к хозяину квартиры, где жила Москвитина, и представился участковым, не предъявив документы. Он «надавил» на хозяина, и тот, испугавшись, решил выселить квартирантку.

Собеседница издания объяснила, что на самом деле она интерсекс, то есть ее половые признаки не совпадают с типичным определением женского или мужского пола. Она не может сменить пол в паспорте, поэтому имеет статус трансгендера.

9 апреля стало известно, что в Санкт-Петербурге суд признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции по смене пола работала печатником. Ее постановили восстановить в должности, также ей должны выплатить ей 10 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб и 1,85 миллиона рублей — за период вынужденного прогула.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru