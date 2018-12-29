Удалившая грудь и лишившаяся детей россиянка призналась в трансгендерности

Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских, у которой власти забрали двоих приемных детей после того, как она удалила грудь, призналась в том, что действительно является трансгендером. Об этом женщина, которая после случившегося уехала в Испанию вместе с родными детьми, рассказала журналисту Insider.

Савиновских назвала себя транссексуальным мужчиной по имени Фрэнсис, который прошел «долгий и трудный путь осознания и принятия». Он утверждает, что не скрывал этого от людей, которые пытались помочь в борьбе за приемных детей. О ее транссексуальности, например, знали бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, депутат Госдумы Оксана Пушкина, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

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«Приходили журналисты, и я, конечно, смотря им в глаза, признавал, что я транс, но просил не писать об этом, потому что от этого зависит судьба детей», — говорит Савиновских.

Многодетная мать утверждает, что за год до того, как у нее забрали приемных детей, еще у одной трансгендерной женщины в Свердловской области усыновленного ребенка вернули в детдом.

Савиновских обратилась в Европейский суд по правам человека. Она обещает, что если ЕСПЧ постановит вернуть ей детей, а Россия откажется выполнять это решение, то она сделает все, чтобы «закрыть дорогу в Европу» тем, кто разрушил ее семью.

25 декабря Савиновских заявила, что уехала из России, поскольку начала получать угрозы и боится, что после приемных детей у нее заберут и троих родных.

Савиновских и ее муж Евгений лишились двух усыновленных мальчиков в сентябре 2017 года после того, как она удалила молочные железы. Сообщалось, что на операцию она пошла из-за физического дискомфорта и постоянных болей. До этого Савиновских вела блог от лица трансгендера, что дало основание суду решить, что женщина собирается сменить пол и жить в однополом браке, что «противоречит принципам семейного законодательства нашей страны, традициям и менталитету нашего общества».

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