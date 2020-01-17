Увезенная матерью в Азербайджан лесбиянка призналась в страхе перед родителями

Студентка из Красноярска Севгия Субхани-Исмаилова, которую мать обманом увезла в Азербайджан, призналась в страхе перед родственниками. Об этом сообщает издание «Подъем» в пятницу, 17 января.

«Я очень боюсь своих родственников, они просто животные, вы такого не видели и не надо. Я получила свои документы. У меня пока что нет понимания, как двигаться дальше», — сказала она, добавив, что планирует вернуться в Россию в течение нескольких дней.

По ее словам, после побега мать присылала ей аудиосообщения с угрозами, в одном из которых пообещала «много крови». Севгия уверена, что угрозы не фигура речи, а ее мать действительно способна «пойти на крайние меры».

Ранее в пятницу сообщалось, что россиянка смогла сбежать из дома, однако детали не уточнялись.

15 января подруга Исмаиловой Полина рассказала, что девушку обманом увезли в Азербайджан, отобрав у нее документы, телефон и антидепрессанты. После этого сообщалось о нескольких неудачных попытках девушки сбежать. В сообщении одной из подруг она пожаловалась на побои и связывание.

По данным СМИ, конфликт девушки с матерью начался после того, как она рассказала ей о своей сексуальной ориентации.

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