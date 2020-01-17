Обманом увезенной матерью в Азербайджан лесбиянке удалось сбежать из дома

Студентка из Красноярска Севгия Субхани-Исмаилова, которую мать обманом увезла в Азербайджан, смогла сбежать из дома. Об этом сообщается в Telegram-канале «Российской ЛГБТ-сети».

Куда и каким образом сбежала девушка не уточняется.

15 января подруга Исмаиловой Полина рассказала, что девушку обманом увезли в Азербайджан, отобрав у нее документы, телефон и антидепрессанты. Девушке удалось сбежать к подруге в Баку, но родные заставили ее вернуться, убеждая, что отдадут вещи. Ей удалось тайно написать подруге из Красноярска сообщение с телефона брата, потом она пропала и через несколько дней рассказала, что ее бьют и связывают, чтобы она не сбежала. В очередной раз сбежав, Исмаилова отправила через посольство заявку в Красноярск, чтобы ей прислали официальное подтверждение личности. Ее снова нашли и забрали насильно, после чего она перестала выходить на связь.

Красноярская подруга Севгии рассказала NGS24, что обратилась в посольство, но ее перенаправили в полицию, где она написала заявление об установлении местоположения Севгии. В МВД подтвердили эту информацию, ведомство проводит проверку.

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