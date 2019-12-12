Россиянин истязал соседей конским ржанием

Житель Нижнего Новгорода регулярно включал звуки ржания лошади, чем досаждал своим соседям. Теперь мужчине грозит от трех до пяти лет лишения свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по региону.

46-летний мужчина систематически заставлял страдать своих соседей в доме по улице Березовской, включая им конское ржание. Это продолжалось с апреля 2018 года по настоящее время.

Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание двух и более лиц». Нарушитель арестован.

В октябре 2019 года неизвестный в Новосибирске в отместку замазал герметиком дверь соседа, который громко слушал музыку у себя в квартире.

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