Из жизни
 
Последние новости
S&P подтвердило суверенный рейтинг России после отставки правительства
Жванецкий из ресторана опроверг слухи о смертельной болезни
Россиянам предсказали весну в разгар зимы
США признали свои неудачи в разработке гиперзвукового оружия
США отправят министра финансов отмечать годовщину освобождения Освенцима
Трамп посоветовал иранскому лидеру следить за словами
В российском аэропорту загорелся самолет
Подсчитаны не потраченные на российские нацпроекты миллиарды
Уайлдер пообещал уйти из бокса в случае нокаута от Фьюри
Новости партнеров

Польский фермер получил сердечный приступ и был съеден гигантскими свиньями

Перейти в «Мою Ленту»

Польский фермер был съеден 12 свиньями после того, как у него произошел сердечный приступ. Об этом пишет The Sun.

Останки 71-летнего мужчины обнаружил его сосед, который зашел в проведать фермера, так как не видео его с Нового года. Как пишет издание, погибший получил сердечный приступ, когда он набирал воду из колодца. Рядом с ним были найдены останки.

Как рассказали соседи фермера, он держал гигантских свиней венгерской породы Мангалица, часто животные голодали, не получали необходимый уход и свободно бегали по территории. В связи с этим в прокуратуре считают, что мужчина был съеден своими питомцами.

В ноябре 61-летней жительницу Великобритании Сьюзен Смит (Susan Smith) признали виновной в жестоком обращении с животными. Инспекторы Королевского общества защиты животных обнаружили на ее ферме останки сотен животных, а также истощенных и покрытых паразитами овец, коров и свиней. Женщина не кормила и не поила питомцев и объяснила это тем, что не могла заботиться о животных из-за болезни и сломанного трактора. Смит получила 18 месяцев тюрьмы и запрет на владение животными.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
PORKIN' HELL Farmer EATEN by his own pigs after suffering heart attack…with beasts leaving nothing but scraps of bone
Хозяйка «адской фермы» со свиньями-каннибалами попала за решетку
Девушка приготовила и съела любимого коня
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0116 января

«Быстрее уже невозможно»

В самой незаконной гонке США не дают призов. Но ради победы в ней сорвиголовы готовы рискнуть жизнью
19:3217 января

Из железобетонных труб вытащили шесть крупных питонов

18:5017 января

Семь человек погибли во время ритуала изгнания дьявола

17:2617 января

Храбрый пес защитил хозяина от плюющейся ядом кобры

Из жизни00:0413 января
Константин Кокоуров

«Кто знает, куда меня может занести»

История россиянина, перебравшегося в столицу Хорватии
15:4317 января

Кенгуру пытался утопить преследовавшую его собаку и попал на видео

14:2717 января

Сотрудница банка лишилась работы за добрый поступок

13:1317 января

Родился щенок с ярко-зеленой шерстью

Из жизни00:05 7 января

Вампиры, убийства и исчезновения

Самые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
12:0717 января

Ласковый кот стал причиной вражды двух соседок

11:0617 января

Заподозренного в убийстве человека слона загнали в воду и отшлепали палкой

10:0217 января

Смертоносная схватка краснохвостого сарыча с крысиным полозом попала на фото

Россия
Россиянам предсказали весну в разгар зимы
Иван Мельников, Михаил Мишустин и Вячеслав ВолодинМишустин назначен премьер-министром России
Чем новый глава правительства займется на своем посту
Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения
Медведев ушел в отставку вместе с правительством
Что нужно знать о грядущих изменениях в политической системе России?
Бывший российский мэр-меценат упал и впал в кому
Владимир ПутинПутин нашел способ изменить жизнь миллионов семей в России
Государство раздаст миллиарды рублей. Кто их получит?
16-летняя россиянка покончила с собой после попытки выдать ее за 50-летнего
Все материалы
Мир
Помпео отреагировал на отставку правительства России
Кабус бен Саид Аль СаидАрабский чудотворец
Султан Омана сверг отца и променял роскошь на труд. За 50 лет он превратил колонию в богатую страну
Российские военные уничтожили 50 террористов в Сирии
Африканские страсти
Россия и Турция хотят остановить войну в Ливии. Почему для них это так важно?
Россия ответила Польше на обвинение в переписывании истории
Китай, уходи!
На Тайване взяли власть сепаратисты. У США и Китая появился еще один повод для конфликта
США рассказали о планах удара по ядерным объектам Ирана
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский поручил назначить министрам нормальную зарплату
Алексей ГончарукПремьер-министр Украины ушел в отставку
Поводом стал скандал с прослушкой правительства
Зеленский отказался поддержать отставку премьер-министра
«Я выбью из тебя веру»
Ожоги, изнасилования и пытки. Как белорусская милиция безнаказанно истязает людей
Украинский министр залез под стол в знак поддержки премьера
Штурм президентского дворца в Сухуме 9 января 2020 года«Невозможно ничего сделать по закону»
В Абхазии снова свергли президента. Почему здесь так часто происходят революции?
Украина начнет глубинное минирование Азовского моря
Все материалы
Экономика
Российская говядина поступит на крупнейший рынок мира
Михаил МишустинПутин выбрал нового премьера
Правительство возглавит Михаил Мишустин. Что о нем известно
Tesla построит завод рядом с немецким заповедником
Приоткрыть завесу
Что будет с рублем, нефтью и кошельками россиян в 2020 году
Российский олигарх бросил вызов Финляндии из-за санкций США
Наполовину полон
Жара разоряет виноградники США и Европы. Россия может на этом заработать
Монета со скандальным королем установила рекорд
Все материалы
Силовые структуры
В попытке разослать письма с ядом дипломатам обвинили пенсионеров МВД
«Тела убитых закапывали экскаватором»
Эта банда 10 лет терроризировала Забайкалье. Ее жестоких лидеров казнили свои же киллеры
Бывший полковник СКР рассказал о компромате и вбросе дезинформации о взятках
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Жену «бога Кузи» задержали после трех лет в бегах
«Они рыли могилы для будущих жертв»
В 90-е эта банда держала в страхе все Забайкалье. Ее боссы первыми в России убили вора в законе
Испания решила немедленно выслать переправлявшего в Россию золото вора в законе
Все материалы
Наука и техника
США признали свои неудачи в разработке гиперзвукового оружия
«Время паниковать»
 
В России нашли письмо немецкого солдата об ужасах войны
«Предки славян кочевали по долинам рек»
Толпы дикарей изменили карту Европы и ход истории. Может ли это повториться?
Загадка исчезновения динозавров окончательно решена
Будущее, которое мы заслужили
Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий
Xiaomi выпустила клавиатуру для женщин
Все материалы
Спорт
Уайлдер пообещал уйти из бокса в случае нокаута от Фьюри
«Я напуган до смерти. Но ради этого и выхожу в октагон»
Макгрегор против Серроне: где смотреть бой и на кого ставить
Украинский футболист рассказал о стоившей ему работы поездке в Россию
Ловушка для Особенного
На чем можно заработать в 23-м туре АПЛ
Российские футболисты делали ставки на игры своей команды
«Нас окружали наркотики и перестрелки»
Детство в трущобах Буэнос-Айреса, покорение Англии и титулы: история Карлоса Тевеса
Владимир Кличко посчитал MMA «гораздо сложнее» бокса
Все материалы
Культура
Чиновник процитировал Геббельса в официальной речи и объяснился
«Это как ситуация у нас в стране с новым премьер-министром»
Как Иван Вырыпаев делает революцию в русском театре
Гвинет Пэлтроу призналась в употреблении МДМА
«Я всю жизнь чувствовал себя аутсайдером»
Венсан Кассель об уходе от образа мачо, протестах и «Особенных»
Умерла звезда сериала «Да, господин министр»
«Бьешь первым или лежишь с разбитым таблом»
Как обычный российский пацан вырос и привез в страну Rammstein, Motorhead и Metallica
Первую женщину-президента «Грэмми» уволили из-за переворота
Все материалы
Интернет и СМИ
«Руки-базуки» сразился с бывшим заключенным
«Расширить границы женского удовольствия»
Аудиопорно завоевывает мир. Здесь свои правила, но России только предстоит их узнать
Порносайт предложил Меган Маркл работу
«Это кошмар. Нельзя этим оскорблять юмор»
Легендарные «Сам себе режиссер» и «Смехопанорама» закрылись. Как мы могли их смотреть?
Японка стала порноактрисой в 81 год и обрела счастье
«Кучка идиотов, которые начитались теории»
Откуда на Западе взялись поклонники Сталина и почему они мечтают о ГУЛАГе
В Госдуме назвали Водонаеву «вокзальной потаскухой» за слова о рожающем быдле
Все материалы
Ценности
Модельер Жан-Поль Готье объявил о последнем дефиле
Битва полов
Соблазнить мужчину и забыть о войне: зачем женщин заставили полюбить розовый цвет
В российской красной икре затруднились найти ДНК лососевых
Дать ремня
Как мужской аксессуар стал объектом желания модных женщин
Женщина потратила 60 тысяч рублей ради красивой внешности во время родов
«Ты пожалеешь, тебя уничтожат»
Лучшая модель СССР лишилась всего из-за советской власти. И все равно обрела мировую славу
Популярная рэперша появилась в откровенном наряде и маске за тысячи долларов
Все материалы
Путешествия
В российском аэропорту загорелся самолет
«Я отчетливо понимал, что нам крышка»
Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
Российский турагент заменил поход в храм ликеро-водочным заводом и пошел под суд
«Я узнал, что такое настоящая буря»
Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
Туристы умерли в 150 метрах друг от друга на месте крушения самолета
Открытие МиссисипиСын солнца
Как великий завоеватель открыл половину Америки, объявил себя богом и погиб из-за страсти к золоту
Российские пилоты перенервничали и едва избежали катастрофы
Все материалы
Из жизни
Польский фермер получил сердечный приступ и был съеден гигантскими свиньями
«Быстрее уже невозможно»
В самой незаконной гонке США не дают призов. Но ради победы в ней сорвиголовы готовы рискнуть жизнью
Из железобетонных труб вытащили шесть крупных питонов
Елизавета II, Меган Маркл и Принц ГарриЕлизавета II определила будущее принца Гарри и Меган Маркл
Королевская семья дала паре время на переходный период. Что будет дальше?
Семь человек погибли во время ритуала изгнания дьявола
Константин Кокоуров«Кто знает, куда меня может занести»
История россиянина, перебравшегося в столицу Хорватии
Храбрый пес защитил хозяина от плюющейся ядом кобры
Все материалы
В Россию приедет новый семиместный кроссовер Cadillac
Хватает ли Audi A6 четырех цилиндров?
Знакомимся с самой бюджетной (пока что) модификацией бизнес-седана
О побеге экс-главы Renault-Nissan из-под домашнего ареста снимут фильм
Первый кроссовер Genesis в 30 фотофактах
Всё, что известно о корейском премиум-кроссовере Genesis GV80 на сегодняшний день
Обновленный Mitsubishi Pajero Sport приедет в Россию без дизеля
Самые продаваемые автомобили России за 2019 год
Топ-25 наиболее популярных моделей российского рынка за 12 месяцев
Chevrolet попросили возродить модель 15-летней давности
Все материалы
Дом
Мужчина построил в подарок жене дом-самолет
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
Россиянка завела в квартире двадцать собак и запугала соседей
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Названы главные коммунальные проблемы россиян
Получите в бубен
Чем живет самое страшное в мире цыганское гетто
В российском городе нашли детскую горку со съездом в дерево
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы