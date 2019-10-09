Девушка приготовила и съела любимого коня

Любители лошадей осудили девушку из норвежской губернии Трёнделаг, которая съела собственного коня. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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18-летняя Пиа Олден (Pia Olden) рассказала в Facebook, что приготовила своего коня с манго и соусом чили. Животное забили в 2018 году из-за болезни. С тех пор его мясо хранилось в холодильнике.

В социальной сети девушку засыпали негативными комментариями и угрозами. «Многие писали, что я сама заслуживаю смерти, потому что съела собственную лошадь, — утверждает она. — Кто-то написал, что следует запретить мне владеть животными».

По словам Олден, самую бурную реакцию ее пост вызвал у любительниц лошадей, считающих, что съесть свою лошадь — то же самое, что съесть члена семьи. Девушка придерживается другого мнения: «Если бы мясо закопали и его съели черви, было бы ничуть не лучше».

В 2014 году сообщалось, что мужчина из Новосибирской области съел своего коня по кличке Орлик, чтобы не отдавать его судебным приставам. Уничтожение животного сочли противоправным действием.

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