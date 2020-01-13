Вместо съеденного акулами-людоедами серфера нашли съеденного ими дайвера

Спасатели западного побережья Австралии искали погибшего в пасти большой белой акулы 57-летнего дайвера и обнаружили трех ее сородичей, поедавших тело 21-летнего мужчины. Об этом сообщает издание Daily Mail.

2 января 21-летний житель Перта Эрик Биригитти (Eric Birighitti) занимался серфингом на пляже Твайлайт-Бич со своими друзьями, поскользнулся и упал в воду. Друзья пытались вытащить серфера, но течение оказалось слишком сильным, и Биригитти унесло в океан. Полиция организовала поиски пропавшего.

5 января поблизости произошел еще один несчастный случай. 57-летний Гэри Джонсон вместе с женой занимался дайвингом вблизи острова Калл, рядом с Уэст-Бич в городе Эсперанс, когда на него напала большая белая акула, известная также как акула-людоед. Австралийка смогла позвать на помощь. Ее госпитализировали в состоянии шока, а Джонсон погиб. Поисковая операция длилась несколько дней.

Искавшие Джонсона спасатели заметили трех акул, которые доедали останки некого человека. Как оказалось, это было тело Биригитти.

Джонсон был председателем дайвинг-клуба Эсперанс. В момент нападения на нем было защитное устройство от акул, но оно не было включено. Австралийка подчеркнула, что их семья никогда не поддерживала вылов акул, и даже смерть мужа не заставила ее передумать.

Руководство штата не поддерживает отлов акул, но министр рыболовства Западной Австралии Питер Тинли (Peter Tinley) не исключил издания указа об убийстве представляющих опасность рыб, которые неоднократно появляются на популярных пляжах. Тинли заявил, что на пляжах в Эсперанс будут установлены огни и сирены, чтобы предупреждать отдыхающих об обнаружении акул.

Ранее сообщалось, что в желудке тигровой акулы, пойманной у берегов французского острова Реюньон, нашли две человеческие руки и браслет. Хищная рыба длиной 3,4 метра была выловлена исследователями, изучающими способы уменьшения риска нападения акул на людей в районе Реюньона.

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