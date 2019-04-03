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Химик несколько месяцев подмешивал отраву в еду и воду коллеги

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В американском городе Беркли, штат Калифорния, задержан химик, который пытался отравить коллегу. Об этом сообщает издание Washington Post.

Сотрудница компании Berkeley Engineering and Research Жун Юань (Rong Yuan) обратила внимание на странный вкус и запах, исходящий от воды и еды, которые она приносила на работу. После приемов пищи ей неоднократно становилось плохо. Двое родственников, которые пили воду из ее бутылки, также заболели. В их крови нашли повышенное содержание кадмия.

Женщина изучила запись камеры видеонаблюдения своего офиса и обнаружила, что другой сотрудник фирмы, 32-летний Дэвид Сюй, дважды подходил к ее бутылке и что-то в нее подмешивал. Проверка воды показала, что в нее добавлен кадмий. Женщина обратилась в полицию.

Cюю предъявлены обвинения в покушении на умышленное убийство, отравлении и причинении тяжких телесных повреждений. Ему грозит пожизненное заключение. Мотивы, толкнувшие его на преступление, остаются неясными.

Отравление кадмием сопровождается рвотой и диареей. В тяжелых случаях оно может закончится смертью. Продолжительное употребление малых доз кадмия наносит ущерб почкам и делает кости хрупкими, повышая вероятность переломов.

В марте сообщалось, что житель Германии получил пожизненный срок за отравление еды своих коллег. Его также выдали кадры видеонаблюдения. После обыска в доме осужденного обнаружили ртуть, свинец, кадмий и ацетат свинца.

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